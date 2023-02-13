Казахстан завоевал «серебро» юниорского ЧМ по конькобежному спорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана выиграла «серебро» в командном спринте на юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту в Инцелле (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В составе казахстанской команды выступили Алена Лифатова, Арина Ильященко, Алина Дауранова. «Золото» завоевала сборная Нидерландов, а бронзовыми призерками стали итальянки.

Ранее две медали Казахстану принесла Алина Дауранова — она выиграла «серебро» на дистанции 1000 метров и «бронзу» на дистанции 500 метров.

Юниорский чемпионат мира по конькобежному спорту

Командный спринт. Женщины.

1. Нидерланды — 1:29.52

2. Казахстан — +1.34

3. Италия — +3.54.



Фото: sports.kz.