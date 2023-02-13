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    23:00, 12 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстан завоевал «серебро» юниорского ЧМ по конькобежному спорту

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана выиграла «серебро» в командном спринте на юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту в Инцелле (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В составе казахстанской команды выступили Алена Лифатова, Арина Ильященко, Алина Дауранова. «Золото» завоевала сборная Нидерландов, а бронзовыми призерками стали итальянки.

    Ранее две медали Казахстану принесла Алина Дауранова — она выиграла «серебро» на дистанции 1000 метров и «бронзу» на дистанции 500 метров.

    Юниорский чемпионат мира по конькобежному спорту
    Командный спринт. Женщины.
    1. Нидерланды — 1:29.52
    2. Казахстан — +1.34
    3. Италия — +3.54.


    Фото: sports.kz.


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