23:00, 12 Февраль 2023 | GMT +6
Казахстан завоевал «серебро» юниорского ЧМ по конькобежному спорту
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана выиграла «серебро» в командном спринте на юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту в Инцелле (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В составе казахстанской команды выступили Алена Лифатова, Арина Ильященко, Алина Дауранова. «Золото» завоевала сборная Нидерландов, а бронзовыми призерками стали итальянки.
Ранее две медали Казахстану принесла Алина Дауранова — она выиграла «серебро» на дистанции 1000 метров и «бронзу» на дистанции 500 метров.
Юниорский чемпионат мира по конькобежному спорту
Командный спринт. Женщины.
1. Нидерланды — 1:29.52
2. Казахстан — +1.34
3. Италия — +3.54.
Фото: sports.kz.