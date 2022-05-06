6 Мая 2022 02:01

Казахстан завоевал серебро на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завоевала первую медаль на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ираклионе (Греция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первую медаль Казахстану принес Алексей Чуркин, выступающий в весовой категории до 73 кг. Он стал серебряным призером соревнований, подняв в сумме двоеборья 329 кг (146 кг — в рывке, 183 кг— в толчке).

В этой же весовой категории выступил еще один тяжелоатлет из Казахстана — Петр Хребтов. Он показал результат в 307 кг (137 кг — в рывке, 170 кг — в толчке) и в итоговом протоколе занял пятое место.

Ранее сообщалось, что по итогам первого дня соревнований казахстанка Екатерина Алякина заняла 13 место. Она набрала 174 (78+96) очка.

Чемпионат мира среди юниоров продлится до 10 мая. Честь Казахстана отправились защищать восемь спортсменов.



