Казахстан завоевал семь медалей турнира по боксу в Таиланде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по боксу гарантировала себе уже минимум семь медалей международного турнира в Таиланде Thailand Open-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым полуфиналистом без боя (благодаря жребию) стал боксер весовой категории до 81 килограмма Нурбек Оралбай.

5 апреля еще шесть казахстанцев обеспечили себе путевки в полуфинал и минимум бронзовые награды: Аятулла Такижанов (до 75 кг), Сагындык Тогамбай и Айбек Оралбай (оба — до 91 кг), Санатали Тольтаев, Аслан Мусинов (оба — 63 кг), Асланбек Шымбергенов (до 69 кг). Тимур Нурсеитов (до 75 кг) завершил свое выступление на стадии четвертьфинала.

Напомним, что турнир Thailand Open-2022 продлится до 9 апреля.

Фото: sports.kz







