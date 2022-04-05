РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:42, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал семь медалей турнира по боксу в Таиланде

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по боксу гарантировала себе уже минимум семь медалей международного турнира в Таиланде Thailand Open-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первым полуфиналистом без боя (благодаря жребию) стал боксер весовой категории до 81 килограмма Нурбек Оралбай.

    5 апреля еще шесть казахстанцев обеспечили себе путевки в полуфинал и минимум бронзовые награды: Аятулла Такижанов (до 75 кг), Сагындык Тогамбай и Айбек Оралбай (оба — до 91 кг), Санатали Тольтаев, Аслан Мусинов (оба — 63 кг), Асланбек Шымбергенов (до 69 кг). Тимур Нурсеитов (до 75 кг) завершил свое выступление на стадии четвертьфинала.

    Напомним, что турнир Thailand Open-2022 продлится до 9 апреля.


    Фото: sports.kz



    Теги:
    Спорт Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!