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    21:21, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан завоевал пять медалей на международном турнире по боксу в России

    Казахстан завоевал пять медалей на международном турнире по боксу в России
    Фото: instagram.com/darkhan_duisebay

    В Каспийске (Россия) завершились XXII Международные соревнования по боксу среди мужчин 19-40 лет, посвященные памяти Магомед-Салама Ильясовича Умаханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан на соревнованиях представили десять боксеров, пятеро из которых добрались до пьедестала почета. Четверо казахстанцев завоевали бронзовые медали — Жандос Несипжан (57 кг), Еркебулан Акимбай (80 кг), Нурсултан Бейсембаев (86 кг) и Мейрамбек Берганаев (92 кг).

    Единственную золотую награду Казахстану принес Дархан Дусейбай, выступающий в весовой категории до 71 килограмма. В поединке за «золото» казахстанский боксер одержал победу над представителем Узбекистана Бехзодом Хамидовым.

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