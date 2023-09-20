Казахстан завоевал пять медалей на международном турнире по боксу в России

В Каспийске (Россия) завершились XXII Международные соревнования по боксу среди мужчин 19-40 лет, посвященные памяти Магомед-Салама Ильясовича Умаханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан на соревнованиях представили десять боксеров, пятеро из которых добрались до пьедестала почета. Четверо казахстанцев завоевали бронзовые медали — Жандос Несипжан (57 кг), Еркебулан Акимбай (80 кг), Нурсултан Бейсембаев (86 кг) и Мейрамбек Берганаев (92 кг).

Единственную золотую награду Казахстану принес Дархан Дусейбай, выступающий в весовой категории до 71 килограмма. В поединке за «золото» казахстанский боксер одержал победу над представителем Узбекистана Бехзодом Хамидовым.



