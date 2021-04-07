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    18:21, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан завоевал первую медаль на турнире по дзюдо в Бишкеке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке на чемпионате Азии и Океании по дзюдо состоялся женский финал в категории до 48 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    По его итогам на вторую ступень пьедестала поднялась казахстанка Абиба Абужакынова. В главной схватке своего турнирного пути она встретилась с Янан Лин (Тайбэй). К сожалению, обыграть соперницу не удалось - «серебро».

    Бронзовые медали достались Гульнур Муратбаевой (Узбекистан) и Чен-Хао Лин (Тайбэй).




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