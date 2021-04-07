Казахстан завоевал первую медаль на турнире по дзюдо в Бишкеке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке на чемпионате Азии и Океании по дзюдо состоялся женский финал в категории до 48 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По его итогам на вторую ступень пьедестала поднялась казахстанка Абиба Абужакынова. В главной схватке своего турнирного пути она встретилась с Янан Лин (Тайбэй). К сожалению, обыграть соперницу не удалось - «серебро».

Бронзовые медали достались Гульнур Муратбаевой (Узбекистан) и Чен-Хао Лин (Тайбэй).







