Казахстан завоевал первую медаль на турнире по боксу в Таиланде

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай досрочно стал обладателем медали в весовой категории до 81 килограмма на турнире «Thailand Open», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это стало возможным благодаря жеребьевке, по результатам которой Оралбай начнет соревнования сразу с полуфинального поединка. Его соперника по финалу определят Анават Тонгкаток из Таиланда и новозеландский боец Оникс Ли.

Напомним, ранее на турнире свои первые бои успешно провели другие отечественные боксеры Сакен Бибосынов, Серик Темиржанов и Аятулла Такижанов.





Фото: sports.kz







