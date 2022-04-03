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    14:46, 03 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал первую медаль на турнире по боксу в Таиланде

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    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай досрочно стал обладателем медали в весовой категории до 81 килограмма на турнире «Thailand Open», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Это стало возможным благодаря жеребьевке, по результатам которой Оралбай начнет соревнования сразу с полуфинального поединка. Его соперника по финалу определят Анават Тонгкаток из Таиланда и новозеландский боец Оникс Ли.

    Напомним, ранее на турнире свои первые бои успешно провели другие отечественные боксеры Сакен Бибосынов, Серик Темиржанов и Аятулла Такижанов.


    Фото: sports.kz




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