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    23:17, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал первую медаль на IV Всемирных играх кочевников в Турции

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    ИЗНИК. КАЗИНФОРМ – На северо-западе Турции второй день продолжаются IV Всемирные игры кочевников. Спортсмен из Казахстана в стрельбе из лука завоевал первую медаль, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В традиционных состязаниях в стрельбе из лука соревновались 135 спортсменов из 32 стран мира. Копилку нашей страны серебряной медалью пополнил лучник Касымхан Канат.

    В число 16 лучших стрелков среди мужчин вошли спортсмен из Казахстана Касымхан Канат и Азамат Нуртаев, лучники из Турции Огуз Окшы и Али Сесигузель.

    В финале соревнований Касымхан Канат сразился с турецким стрелком Огузом Окшы. Уступив ему с разницей в 2 балла, казахстанский лучник завоевал серебряную медаль.

    Данная награда является первым высоким достижением Казахстана в дисциплине традиционной стрельбы из лука.

    Одновременно в программе игр кочевников активно проходят состязания по борьбе. В их число включены десятки традиционных и национальных видов борьбы, в том числе қазақ күресі, турецкая масляная борьба, «аба гюреш» - схожая с дзюдо и «мас гюреш» - борьба с деревянной палкой.

    Впервые в программу Всемирных игр кочевников включен казахский национальный спорт көкпар. Завтра состоятся соревнования по жамбы ату и қазақ күресі.


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