01:08, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6
Казахстан завоевал первую медаль ЧМ-2023 по борьбе
Казахстанский борец Азамат Даулетбеков принес стране первую медаль на чемпионате мира-2023 по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Даулетбеков в схватке за «бронзу» в весовой категории до 86 килограммов встречался с представителем Бахрейна Магомедом Шариповым. Казахстанский борец уступал по ходу поединка в счете, однако на последних секундах сумел вырвать победу.
Таким образом, Азамат Даулетбеков повторил свое прошлогоднее достижение: на ЧМ-2022 он также поднялся на третью ступень пьедестала.
Чемпионат мира-2023 в Белграде продлится до 24 сентября.