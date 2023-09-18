Казахстан завоевал первую медаль ЧМ-2023 по борьбе

Казахстанский борец Азамат Даулетбеков принес стране первую медаль на чемпионате мира-2023 по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Даулетбеков в схватке за «бронзу» в весовой категории до 86 килограммов встречался с представителем Бахрейна Магомедом Шариповым. Казахстанский борец уступал по ходу поединка в счете, однако на последних секундах сумел вырвать победу.

Таким образом, Азамат Даулетбеков повторил свое прошлогоднее достижение: на ЧМ-2022 он также поднялся на третью ступень пьедестала.

Чемпионат мира-2023 в Белграде продлится до 24 сентября.