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    01:08, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан завоевал первую медаль ЧМ-2023 по борьбе

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    Казахстанский борец Азамат Даулетбеков принес стране первую медаль на чемпионате мира-2023 по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Даулетбеков в схватке за «бронзу» в весовой категории до 86 килограммов встречался с представителем Бахрейна Магомедом Шариповым. Казахстанский борец уступал по ходу поединка в счете, однако на последних секундах сумел вырвать победу.

    Таким образом, Азамат Даулетбеков повторил свое прошлогоднее достижение: на ЧМ-2022 он также поднялся на третью ступень пьедестала.

    Чемпионат мира-2023 в Белграде продлится до 24 сентября.


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