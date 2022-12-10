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Казахстан завоевал первую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике

10 Декабря 2022, 09:19
Казахстан завоевал первую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский спортсмен Алексей Чуркин стал бронзовым призером чемпионата мира-2022 по тяжелой атлетике, который проходит в Боготе (Колумбия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил в соревнованиях в весовой категории до 73 килограммов и завершил состязание с результатом 323 кг по сумме двоеборья (153 в рывке и 190 — в толчке).

Первое место занял индонезиец Рахмат Абдулла — 352 (152+200), серебряная медаль досталась его соотечественнику Ризки Джуниансьяху — 347 (155+192).

Алексей Чуркин также является серебряным призером юниорского чемпионата мира — эту медаль он завоевал в мае 2022 года в Ираклионе (Греция).

Фото: sports.kz.


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