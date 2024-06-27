Казахстан завоевал первое «золото» VIII Игр «Дети Азии»

В Якутске разыграны первые комплекты медалей VIII Международных спортивных игр «Дети Азии», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

В соревнованиях по самбо сборная Казахстана завоевала 1 золотую и 4 бронзовые медали.

Золото: Абиш Пердалы (46 кг).

Бронзовые призеры: Онталап Сагындык (53 кг), Балнур Дастанкызы (59 кг), Айнур Мукарам (41 кг),

Расим Базарбай (64 кг).

В церемонии награждения победителей и призеров принял участие заместитель директора Дирекции развития спорта МТС РК Есет Байтасов.

27 июня самбисты определят призеров в оставшихся 6 весовых категориях. Также в среду стартовали соревнования по настольному теннису и шахматам.

Всего на играх честь Казахстана будут защищать более 200 атлетов в 21 виде спорта.