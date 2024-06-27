РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:10, 27 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан завоевал первое «золото» VIII Игр «Дети Азии»

    В соревнованиях по самбо сборная Казахстана завоевала золото
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

    В Якутске разыграны первые комплекты медалей VIII Международных спортивных игр «Дети Азии», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

    В соревнованиях по самбо сборная Казахстана завоевала золото
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

    В соревнованиях по самбо сборная Казахстана завоевала 1 золотую и 4 бронзовые медали.

    Золото: Абиш Пердалы (46 кг).

    Бронзовые призеры: Онталап Сагындык (53 кг), Балнур Дастанкызы (59 кг), Айнур Мукарам (41 кг),
    Расим Базарбай (64 кг).

    В церемонии награждения победителей и призеров принял участие заместитель директора Дирекции развития спорта МТС РК Есет Байтасов.

    27 июня самбисты определят призеров в оставшихся 6 весовых категориях. Также в среду  стартовали соревнования по настольному теннису и шахматам.

    Всего на играх честь Казахстана будут защищать более 200 атлетов в 21 виде спорта.

    Министерства туризма и спорта РК В соревнованиях по самбо сборная Казахстана завоевала золото
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

     

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Дети
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!