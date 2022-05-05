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Казахстан завоевал первое «золото» Сурдлимпиады в Бразилии
5 Мая 2022 12:52

Казахстан завоевал первое «золото» Сурдлимпиады в Бразилии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан завоевал первую золотую медаль на проходящих в Кашиас-ду-Суле летнних Сурдлимпийских играх-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ее обладателем стал дзюдоист Еркебулан Канафин, ставший сильнейшим в турнире весовой категории до 81 килограмма. На пути к финалу Канафин одолел соперников из Монголии и Франции, а в решающей схватке оказался сильнее южнокорейского спортсмена.

Отметим, что 24-е Сурдлимпийские игры, на которых соревнуются спортсмены с нарушениями слуха, должны были пройти в прошлом году, но были перенесены на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Сурдлимпиада пройдет с 1 по 15 мая.


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