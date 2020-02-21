Казахстан завоевал первое «золото» на ЧА по женской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели проходит заключительный день чемпионата Азии по женской борьбе. Старт финального блока ознаменовался для команды Казахстана первым «золотом», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Его принесла Татьяна Ахметова-Аманжол. Спортсменка успешно провела финал в категории до 53 килограммов. Она оказалась сильнее японки Маю Мукаиды.

Соперница активно начала схватку, заработав в совокупности восемь баллов. Татьяна сумела собраться, проведя несколько успешных приемов, победив в итоге досрочно.

Добавим, что днем ранее наши спортсменки завоевали четыре «бронзы».



