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Казахстан завоевал первое «золото» на ЧА по женской борьбе
21 Февраля 2020 20:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели проходит заключительный день чемпионата Азии по женской борьбе. Старт финального блока ознаменовался для команды Казахстана первым «золотом», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Его принесла Татьяна Ахметова-Аманжол. Спортсменка успешно провела финал в категории до 53 килограммов. Она оказалась сильнее японки Маю Мукаиды.
Соперница активно начала схватку, заработав в совокупности восемь баллов. Татьяна сумела собраться, проведя несколько успешных приемов, победив в итоге досрочно.
Добавим, что днем ранее наши спортсменки завоевали четыре «бронзы».
Ключевые слова: Спорт,
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