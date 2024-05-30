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    14:04, 30 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан завоевал олимпийскую лицензию в триатлоне

    Екатерина Шабалина, триатлон
    Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.

    Обладательницей олимпийской лицензии в триатлоне стала Екатерина Шабалина, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    Международная федерация триатлона предоставила последнюю оставшуюся квоту для стран Азии казахстанке Екатерине Шабалиной. 

    Наша соотечественница добилась этого достижения после обновления рейтинга, в котором Екатерина опередила представительницу Гонконга Бэйли Браун. 

    Взять лицензию мог и Аян Бейсенбаев, но он в рейтинге уступил 31, 84 балла триатлету из Гонконга Лонг Нгому.

    Теперь у Казахстана есть 55 лицензий (52 спортсмена).

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Олимпиада
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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