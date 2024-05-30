Казахстан завоевал олимпийскую лицензию в триатлоне

Обладательницей олимпийской лицензии в триатлоне стала Екатерина Шабалина, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Международная федерация триатлона предоставила последнюю оставшуюся квоту для стран Азии казахстанке Екатерине Шабалиной.

Наша соотечественница добилась этого достижения после обновления рейтинга, в котором Екатерина опередила представительницу Гонконга Бэйли Браун.

Взять лицензию мог и Аян Бейсенбаев, но он в рейтинге уступил 31, 84 балла триатлету из Гонконга Лонг Нгому.

Теперь у Казахстана есть 55 лицензий (52 спортсмена).