30 Августа 2022 19:24
Казахстан завоевал медаль на турнире по велоспорту на треке в Чехии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась медалью на турнире GP Prostějov в Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Так, Артем Захаров и Рамис Динмухаметов завоевали серебряную награду в гонке «мэдисон».
Ранее Захаров финишировал третьим в омниуме и вместе с Алишером Жумакан в скретче.
Как сообщалось ранее, представительница команды Казахстана по велоспорту на треке Рината Султанова отметилась золотой медалью на Кубке Азии в Таиланде.
Фото: olympic.kz
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