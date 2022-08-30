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Казахстан завоевал медаль на турнире по велоспорту на треке в Чехии
30 Августа 2022 19:24

Казахстан завоевал медаль на турнире по велоспорту на треке в Чехии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась медалью на турнире GP Prostějov в Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, Артем Захаров и Рамис Динмухаметов завоевали серебряную награду в гонке «мэдисон».

Ранее Захаров финишировал третьим в омниуме и вместе с Алишером Жумакан в скретче.

Как сообщалось ранее, представительница команды Казахстана по велоспорту на треке Рината Султанова отметилась золотой медалью на Кубке Азии в Таиланде.


Фото: olympic.kz




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