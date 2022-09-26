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    22:13, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал кубок на интеллектуальных играх «Zakovat» в Узбекистане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кубок победителям вручил заместитель руководителя Администрации Президента Узбекистана Комил Алламжонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал интеллектуальной игры «Zakovat».

    «Подошел к концу Брейн-ринг в рамках I Центральноазиатского Кубка по спортивной версии игры «Заковат»! В первой игре финала команда Узбекистана одержала победу со счетом 6:2! Во второй игре знатоки из Казахстана одержали победу со счетом 4:2. Последний решающий поединок закончился победой казахстанцев со счетом 5:2. Казахстанцы сделали кубок своим!», - сказано в сообщении канала.


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