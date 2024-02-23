Казахстан завоевал еще три медали ЧА по велоспорту на треке

Казахстанские велосипедисты выиграли три медали во второй день чемпионата Азии по велоспорту на треке, который проходит в столице Индии Нью-Дели, передает агентство Kazinform.

- В «элите» среди мужчин отметился Рамис Динмухаметов — он пополнил копилку сборной бронзовой медалью в групповой гонке с выбыванием. Юниор Ердаулет Егизбай завоевал медаль высшего достоинства в «скретче». Юниорка Диана Косолапова заняла третье место в «кейрине».

Итого на текущий момент на счету сборной шесть медалей: одно «золото», одно «серебро» и четыре «бронзы», — сообщили в пресс-службе Федерации велоспорта Казахстана.

Ранее сообщалось, что в первый день чемпионата Азии по велоспорту на треке казахстанцы завоевали три медали.