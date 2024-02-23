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    08:42, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Казахстан завоевал еще три медали ЧА по велоспорту на треке

    Казахстан завоевал еще три медали ЧА по велоспорту на треке
    Фото: пресс-служба Федерации велоспорта Казахстана

    Казахстанские велосипедисты выиграли три медали во второй день чемпионата Азии по велоспорту на треке, который проходит в столице Индии Нью-Дели, передает агентство Kazinform.

    - В «элите» среди мужчин отметился Рамис Динмухаметов — он пополнил копилку сборной бронзовой медалью в групповой гонке с выбыванием. Юниор Ердаулет Егизбай завоевал медаль высшего достоинства в «скретче». Юниорка Диана Косолапова заняла третье место в «кейрине».

    Итого на текущий момент на счету сборной шесть медалей: одно «золото», одно «серебро» и четыре «бронзы», — сообщили в пресс-службе Федерации велоспорта Казахстана.

    Ранее сообщалось, что в первый день чемпионата Азии по велоспорту на треке казахстанцы завоевали три медали.

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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