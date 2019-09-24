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Казахстан завоевал еще три медали на ЧА по стендовой стрельбе

24 Сентября 2019 23:32
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Казахстан завоевал еще три медали на ЧА по стендовой стрельбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы уже несколько дней проходит чемпионат Азии по стендовой стрельбе. Команда Казахстана сумела еще трижды отметиться медалями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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К вчерашней «бронзе» Асем Орынбай добавилась медаль в командном соревнования среди женщин («круглый стенд»). Все та же Орынбай, а также Ольга Панарина, Ангелина Мищук принесли команде третье место. Первыми стали китаянки, а второе место у Таиланда. В юниорском зачете наши девушки также финишировали с третьим результатом, пропустив вперед Китай (первое место) и Индию (второе место). Третью награду Казахстану принес юниор Эдуард Ещенко. Он стал вторым в дисциплине «круглый стенд». На первую ступень пьедестала поднялся Сингх Сихон (Индия). Третье место осталось за Шуажуном Юанем (Китай).

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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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