Казахстан завоевал еще одну путевку на чемпионат мира по настольному теннису

11 Января 2023, 15:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Катаре продолжается азиатский квалификационный отбор на чемпионат мира по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В индивидуальном зачете казахстанец Кирилл Герасименко победил Кларенса Чжэ Ю (Сингапур) со счетом 4:1, что позволило ему завоевать путевку на ЧМ.

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев пробились на мировой турнир в парном разряде, а Зауреш Акашева и Айдос Кенжигулов - в смешанном парном разряде.

Фото: olympic.kz