Казахстан завоевал еще две путевки на ЧМ по настольному теннису в ЮАР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация настольного тенниса объявила сообщила о том, что казахстанская спортсменка Анастасия Лаврова получила лицензию на чемпионат мира в личном зачёте и в смешанном разряде вместе с Кириллом Герасименко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Чемпионат мира пройдёт с 20 по 28 мая 2023 года в городе Дурбан (ЮАР), где выступят следующие наши спортсмены:

Кирилл Герасименко - личный зачёт, парный и смешанный разряды;

Алан Курмангалиев - парный разряд;

Айдос Кенжигулов - смешанный разряд;

Денис Жолудев - парный разряд;

Сагантай Курмамбаев - парный разряд;

Зауреш Акашева – личный зачёт, парный и смешанный разряды;

Анастасия Лаврова - личный зачёт, парный и смешанный разряды;

Сарвиноз Миркадирова - личный зачёт.