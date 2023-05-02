Казахстан завоевал еще две путевки на ЧМ по настольному теннису в ЮАР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация настольного тенниса объявила сообщила о том, что казахстанская спортсменка Анастасия Лаврова получила лицензию на чемпионат мира в личном зачёте и в смешанном разряде вместе с Кириллом Герасименко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Чемпионат мира пройдёт с 20 по 28 мая 2023 года в городе Дурбан (ЮАР), где выступят следующие наши спортсмены:
Кирилл Герасименко - личный зачёт, парный и смешанный разряды;
Алан Курмангалиев - парный разряд;
Айдос Кенжигулов - смешанный разряд;
Денис Жолудев - парный разряд;
Сагантай Курмамбаев - парный разряд;
Зауреш Акашева – личный зачёт, парный и смешанный разряды;
Анастасия Лаврова - личный зачёт, парный и смешанный разряды;
Сарвиноз Миркадирова - личный зачёт.