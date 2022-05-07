Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстан завоевал еще две медали на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике
7 Мая 2022 05:20

Казахстан завоевал еще две медали на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские тяжелоатлеты выступили на чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 81 кг в греческом городе Ираклионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

«В рывке в числе лучших был воспитанник костанайской школы тяжелой атлетики Егор Шерер. Его результат — 149 кг после первого упражнения. Денис Полубояринов реализовал одну попытку из трёх и остановился на результате в 140 кг.

В толчке велась упорная борьба. Полубояринов уверенно реализовал вес в 175 и 181 кг, и пошёл «ва-банк», однако третий подход засчитан не был. Результат спортсмена — 321 кг в сумме двоеборья, пятое место и бронзовая медаль в толчке.

На шестом месте расположился Егор Шерер — 320 кг (149+171) и «серебро» в рывке» — сообщили в Федерации.

Ранее казахстанец Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль в весовой категории до 73 кг.



Читайте также
Казахский боец за минуту нокаутировал бразильца на турнире в Екатеринбурге
Сборная Казахстана по хоккею на траве с поражения стартовала в отборе на Азиаду
Эльжана Таниева стала чемпионкой Казахстана по художественной гимнастике
Всемирную летнюю Универсиаду в Китае перенесли на 2023 год
Казахстанец Айдос Тугелбаев победил серебряного призера Сурдлимпийских игр
Данияр Елеусинов исключен из рейтинга IBF
Казахстан завоевал бронзу в командных соревнованиях на Сурдлимпиаде
Перенесены сроки проведения XIX Азиатских игр в Ханчжоу
Популярное
Заморозки ожидаются в девяти регионах Казахстана
Глава государства присвоил звание Халық қаһарманы участникам ВОВ
Многоэтажные дома построят в Жуалынском районе Жамбылской области
Воспитанникам футбольного центра Тараза подарили 100 мячей
Шторм ожидается в семи регионах Казахстана
Восстановление трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 должно проводиться за счет владельца – Премьер
Глава государства присвоил высшие воинские и специальные звания
Укрепление оборонного потенциала всегда будет нашим приоритетом – Президент РК
Посевная начнется во второй декаде мая в СКО
Новые подходы субсидирования обсудил Алихан Смаилов с аграриями СКО
Школьница повесилась во дворе своего дома в Алматы
Маршруты 13 автобусов временно изменят в Нур-Султане
Потерпевшая не жаловалась на домогательства – полиция о приставаниях к школьнице
Алихан Смаилов поздравил с Днем Победы 100-летнего ветерана ВОВ
Архив