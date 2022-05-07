7 Мая 2022 05:20

Казахстан завоевал еще две медали на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские тяжелоатлеты выступили на чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 81 кг в греческом городе Ираклионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

«В рывке в числе лучших был воспитанник костанайской школы тяжелой атлетики Егор Шерер. Его результат — 149 кг после первого упражнения. Денис Полубояринов реализовал одну попытку из трёх и остановился на результате в 140 кг.

В толчке велась упорная борьба. Полубояринов уверенно реализовал вес в 175 и 181 кг, и пошёл «ва-банк», однако третий подход засчитан не был. Результат спортсмена — 321 кг в сумме двоеборья, пятое место и бронзовая медаль в толчке.

На шестом месте расположился Егор Шерер — 320 кг (149+171) и «серебро» в рывке» — сообщили в Федерации.



Ранее казахстанец Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль в весовой категории до 73 кг.



