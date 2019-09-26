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Казахстан завоевал еще 4 медали на юношеском ЧА по водным видам спорта

26 Сентября 2019 18:03
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Казахстан завоевал еще 4 медали на юношеском ЧА по водным видам спорта

БЕНГАЛУРУ. КАЗИНФОРМ - Во второй день юношеского чемпионата Азии по водным видам спорта в городе Бенгалуру (Индия) казахстанцы завоевали 4 медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Так, в плавании София Абубакирова стала второй на дистанции 50 метров брассом.

Михаил Царев также поднялся на вторую ступень пьедестала на дистанции 50 метров вольным стилем.

Арсен Кожахметов принес команде «бронзу» в плавании на 50 метров брассом.

Казахстан в комплексной эстафете 4 по 100 метров финишировал вторым.

Добавим, что ранее пловцы записали на свой счет 3 награды.

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Ключевые слова: Спорт,
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