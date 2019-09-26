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Казахстан завоевал еще 4 медали на юношеском ЧА по водным видам спорта
26 Сентября 2019 18:03
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БЕНГАЛУРУ. КАЗИНФОРМ - Во второй день юношеского чемпионата Азии по водным видам спорта в городе Бенгалуру (Индия) казахстанцы завоевали 4 медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеКазахстанские пловцы завоевали 3 «бронзы» на юношеском чемпионате по водным видам спорта Дмитрий Баландин стал седьмым на чемпионате мира по плаванию ЧМ по плаванию: Адильбек Мусин остановился в шаге от полуфинала
Так, в плавании София Абубакирова стала второй на дистанции 50 метров брассом.
Михаил Царев также поднялся на вторую ступень пьедестала на дистанции 50 метров вольным стилем.
Арсен Кожахметов принес команде «бронзу» в плавании на 50 метров брассом.
Казахстан в комплексной эстафете 4 по 100 метров финишировал вторым.
Добавим, что ранее пловцы записали на свой счет 3 награды.
Ключевые слова: Спорт,
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