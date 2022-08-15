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Казахстан завоевал две золотые медали на крупном турнире по брейк-дансу
15 Августа 2022 18:33

Казахстан завоевал две золотые медали на крупном турнире по брейк-дансу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представители команды Казахстана по брейк-дансу отметились двумя золотыми наградами на международном турнире The Notorious IBE в Нидерландах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В дисциплине 1х1 breaking участвовало более 500 участников. Лучшим стал казахстанец Амир Закиров.

Диас Аубакиров выиграл соревнования в footwork 1x1 (более 300 участников).

Аубакиров победил на The Notorious IBE во второй раз.


Фото: olympic.kz

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