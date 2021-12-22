+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан завоевал две золотые медали чемпионата Азии по каратэ

22 Декабря 2021 17:05
Поделиться:
Казахстан завоевал две золотые медали чемпионата Азии по каратэ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы в эти дни принимает чемпионат Азии по каратэ. Команда Казахстана в день финалов отметилась двумя золотыми наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Количество предпринимателей увеличилось в Алматы
ЧА по каратэ: Софья Берульцева завоевала «серебро» Пропавшего девятилетнего мальчика нашли в Алматы Интерактивную карту аварийных отключений электроэнергии запустили в Алматы

На первую ступень пьедестала поднялись Молдир Жанбырбай и Андрей Актауов.

Молдир стала лучшей в категории в категории до 50 килограммов. Она оказалась сильнее Джуны Цуки (Филиппины).

Актауов (до 55 килограммов) в решающем поединке выиграл у Барги Ясира из Саудовской Аравии.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Количество предпринимателей увеличилось в Алматы
ЧА по каратэ: Софья Берульцева завоевала «серебро»
Пропавшего девятилетнего мальчика нашли в Алматы
Интерактивную карту аварийных отключений электроэнергии запустили в Алматы
Популярное
1 Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
2 Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
3 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
4 Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
5 Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
6 Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности
Читайте также
Интерактивную карту аварийных отключений электроэнергии запустили в Алматы
Врачи Алматы спасли жизнь 52-летней роженице и близнецам
Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив