Казахстан завоевал две золотые медали чемпионата Азии по каратэ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы в эти дни принимает чемпионат Азии по каратэ. Команда Казахстана в день финалов отметилась двумя золотыми наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На первую ступень пьедестала поднялись Молдир Жанбырбай и Андрей Актауов.

Молдир стала лучшей в категории в категории до 50 килограммов. Она оказалась сильнее Джуны Цуки (Филиппины).

Актауов (до 55 килограммов) в решающем поединке выиграл у Барги Ясира из Саудовской Аравии.