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Казахстан завоевал две золотые медали чемпионата Азии по каратэ
22 Декабря 2021 17:05
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы в эти дни принимает чемпионат Азии по каратэ. Команда Казахстана в день финалов отметилась двумя золотыми наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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На первую ступень пьедестала поднялись Молдир Жанбырбай и Андрей Актауов.
Молдир стала лучшей в категории в категории до 50 килограммов. Она оказалась сильнее Джуны Цуки (Филиппины).
Актауов (до 55 килограммов) в решающем поединке выиграл у Барги Ясира из Саудовской Аравии.
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