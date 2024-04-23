Казахстан завоевал две золотые медали на международном турнире по боксу

Два казахстанских боксера выступили в финале международного турнира памяти Дуйсенкула Шопокова в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 75 килограммов казахстанец Бакберген Алиаскаров должен был сразиться за «золото» с кыргызстанцем Даниэлем Абдурахмановым, но тот снялся. Таким образом, боксер из Казахстана стал чемпионом без боя.

В финале в весовой категории до 86 килограммов Аман Казанкапов встретился с кыргызстанским боксером Эркином Адылбеком уулу, трехкратным бронзовым призером чемпионата Азии, и одержал победу раздельным решением судей — 4:1.