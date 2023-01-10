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Казахстан завоевал две путевки на ЧМ по настольному теннису

10 Января 2023, 13:34
Казахстан завоевал две путевки на ЧМ по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Катаре звёзды мирового и азиатского настольного тенниса из Китая, Японии, Кореи, Ирана, Индии, Сингапура экзаменовали спортсменов Казахстана в квалификационном отборе на чемпионат мира в Южную Африку, передает МИа «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Успешно выступили наши пары Кирилл Герасименко/Алан Курмангалиев и Айдос Кенжигулов/Зауреш Акашева, которые победили соперников и завоевали путёвки.

Результаты матчей с участием казахстанцев:

Кирилл Герасименко/Алан Курмангалиев - Нима Аламиян/Ношад Аламиян (Иран) 4:0;

Айдос Кенжигулов/Зауреш Акашева - Шарат Ачанта/Среа Акула (Индия) 4:3;

Томокази Харимото/Хина Хаята (Япония) - Айдос Кенжигулов/Зауреш Акашева 4:0;

Юбин/Шин/Джонхун Лим (Корея) - Алан Курмангалиев/Сарвиноз Миркадирова 4:0;

Панг Ю Эн Коэн/Вонг Синь Ру (Сингапур) - Алан Курмангалиев/Сарвиноз Миркадирова 4:0;

Томокази Харимото/Хирото Шинозука (Япония) - Айдос Кенжигулов/Искандер Харки 4:0;

Сунь Инша/Манью Ван (Китай) - Зауреш Акашева/Сарвиноз Миркадирова 4:0;

Миюу Хикара/Мию Нагасаки (Япония) - Анастасия Лаврова/Ангелина Романовская 4:0.

Фото: olympic.kz


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