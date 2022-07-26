26 Июля 2022 15:30

Казахстан завоевал две медали на турнире по женской борьбе в Польше

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В Польше состоялся международный турнир по женской борьбе. Команда Казахстана отметилась двумя медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В весовой категории до 55 килограммов Марина Кайпанова-Седнева стала второй. Первое место осталось за полькой Роксаной Засиной. Анна Андреева (Румыния) и Мария Винник (Украина) поднялись на третью ступень пьедестала.

Диана Каюмова, выступавшая в весе до 59 килограммов, завоевала «бронзу». Первой стала Соломия Винник (Украина), второй - Грейс Буллен (Норвегия). Полька Йовита Вжесень разделила с Каюмовой третью строчку итогового протокола.





Фото: olympic.kz

