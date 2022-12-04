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Казахстан завоевал две медали на турнире четырех континентов по конькобежному спорту

4 Декабря 2022, 03:21
Казахстан завоевал две медали на турнире четырех континентов по конькобежному спорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась двумя наградами на турнире четырех континентов в Квебеке (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Виталий Щиголев одержал победу на дистанции 5000 метров. Он показал время 6:22.815.

Надежда Морозова завоевала «серебро» в забеге на 3000 метров, преодолев дистанцию за 4:05.517.

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