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Казахстан завоевал две медали на матчевой встрече по легкой атлетике в Минске

27 Февраля 2020 18:27
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Казахстан завоевал две медали на матчевой встрече по легкой атлетике в Минске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 25 по 26 февраля в Беларуси прошла международная матчевая встреча среди легкоатлетов юниорского возраста (U20). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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В соревнованиях приняли участие 12 стран. По итогам турнира команда Казахстана набрала 116 очков и заняла десятое место в командном зачете. Лидером турнира стала команда Италии - 241. Второе место заняли спортсмены из Беларуси - 220. С 218 очками в тройку лучших попала сборная Польши.

В активе наших легкоатлетов две медали. Их принесли прыгуны в высоту. На вторую ступень пьедестала поднялись Владислав Бахтин (210 сантиметров) и Кристина Овчинникова (188 сантиметров, личный рекорд).


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Ключевые слова: Спорт,
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