Казахстан завоевал две медали на Гран-при Кувейта по пулевой стрельбе

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. КАЗИНФОРМ - В Кувейте продолжается Гран-при по спортивной стрельбе. Сегодня, 14 января, казахстанским спортсменам удалось завоевать две медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В финале стрельбы из винтовки (10 метров) приняли участие три представительницы Казахстана. Двум из них удалось попасть на пьедестал. Елизавета Безрукова завоевала серебряную медаль. В свою очередь Анастасия Москвичева стала третьей. Добавим, что на первую ступень поднялась Андреа Арсович из Сербии.