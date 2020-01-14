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Казахстан завоевал две медали на Гран-при Кувейта по пулевой стрельбе

14 Января 2020 19:31
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Казахстан завоевал две медали на Гран-при Кувейта по пулевой стрельбе

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. КАЗИНФОРМ - В Кувейте продолжается Гран-при по спортивной стрельбе. Сегодня, 14 января, казахстанским спортсменам удалось завоевать две медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В финале стрельбы из винтовки (10 метров) приняли участие три представительницы Казахстана. Двум из них удалось попасть на пьедестал. Елизавета Безрукова завоевала серебряную медаль. В свою очередь Анастасия Москвичева стала третьей. Добавим, что на первую ступень поднялась Андреа Арсович из Сербии.


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Ключевые слова: Спорт,
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