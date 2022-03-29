Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по велоспорту на шоссе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионата Азии по велоспорту на шоссе начались групповые гонки. Первыми на старт вышли юниорки, переадает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Оlympic.kz.

Команду Казахстана представили четыре спортсменки: Алина Спирина, Дария Казакбай, Елизавета Склярова и Виолетта Казакова.

На вторую ступень пьедестала сумела подняться Алина Спирина, а Дария Казакбай удостоилась бронзовой медали. Елизавета Склярова финишировала четвёртой, Виолетта Казакова - десятой.

Первое место заняла гонщица из Узбекистана София Каримова.



