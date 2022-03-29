РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:03, 28 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по велоспорту на шоссе

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионата Азии по велоспорту на шоссе начались групповые гонки. Первыми на старт вышли юниорки, переадает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Команду Казахстана представили четыре спортсменки: Алина Спирина, Дария Казакбай, Елизавета Склярова и Виолетта Казакова.

    На вторую ступень пьедестала сумела подняться Алина Спирина, а Дария Казакбай удостоилась бронзовой медали. Елизавета Склярова финишировала четвёртой, Виолетта Казакова - десятой.

    Первое место заняла гонщица из Узбекистана София Каримова.



    Теги:
    Спорт Соотечественники
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!