24 Июля 2022 19:27

Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по триатлону в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошел чемпионат Азии среди атлетов U23 и U19. Это масштабное спортивное мероприятие планировалось еще в 2021 году, но не состоялось из-за эпидемиологической ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Казахстан представляли 15 атлетов, среди которых Дарын Конысбаев. Он занял второе место на пьедестале призеров категории U23.

Дарына Конысбаева опередил Оскар Коггинс из Гонконга, который уже с самого начала гонки задал высокий темп и в итоге завершил три этапа за 1 час 51 минуту и 14 секунд. Третьим стал представитель Китая Цин Чен.

В категории U23 среди женщин всю гонку в лидерах были участницы из Японии и Китая. Первое место заняла японка Изуми Икегучи, показав результат 2:10:26. Представительницы китайской команды Вен Вей и Синьи Лин в свою командную копилку записали «серебро» и «бронзу».

В соревнованиях U19 вперед вырвались две японские спортcменки: Мако Хиразуми - 1 место и Манами Хияши – 2 место. «Бронзу» забрала атлетка из команды Гонконга Шарлотта Холл.

У мужчин победу одержали представители Японии: Аму Омуро и Такуто Осима заняли первое и второе места. В числе призеров оказался и казахстанский атлет Егор Крупяков.

Всего в соревновании приняли участие более 100 участников из 13 стран. Среди них Япония, Корея, Гонконг, Китай, Кыргызстан.

Нур-Султан впервые принимал участников чемпионата в данных категориях.

Ранее сообщалось, что в столице с 23 по 24 июля будет проходить чемпионат Азии по триатлону среди атлетов категорий U23 и U19.





Фото: olympic.kz