20 Сентября 2022, 11:27
Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по современному пятиборью
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по современному пятиборью завоевала две награды на чемпионате Азии в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Обе медали они завоевали в эстафете. В мужских соревнованиях наши спортсмены поднялись на вторую ступень пьедестала.
Женский состав завершил выступление на третьем месте.
Фото: olympic.kz
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