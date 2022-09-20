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Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по современному пятиборью
20 Сентября 2022, 11:27

Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по современному пятиборью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по современному пятиборью завоевала две награды на чемпионате Азии в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Обе медали они завоевали в эстафете. В мужских соревнованиях наши спортсмены поднялись на вторую ступень пьедестала.

Женский состав завершил выступление на третьем месте.

Фото: olympic.kz

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