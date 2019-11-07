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Казахстан завоевал две медали на ЧА по спортивному скалолазанию
7 Ноября 2019 00:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские скалолазы завоевали две медали на чемпионате Азии по спортивному скалолазанию в Индонезии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Наши спортсмены дважды поднялись на третью ступень пьедестала в эстафете. Так, «бронзой» отметились мужская и женская команды. У мужчин Казахстан представляли Ришат Хайбуллин, Амир Маймуратов и Роман Костюков. В женских соревнованиях выступили Асель Марленова, Тамара Улжабаева, Маргарита Агамбаева.
Добавим, что в обоих случаях первое и второе места заняли команды из Индонезии.
Ключевые слова: Спорт,
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