Казахстан завоевал две медали на ЧА по спортивному скалолазанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские скалолазы завоевали две медали на чемпионате Азии по спортивному скалолазанию в Индонезии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Наши спортсмены дважды поднялись на третью ступень пьедестала в эстафете. Так, «бронзой» отметились мужская и женская команды. У мужчин Казахстан представляли Ришат Хайбуллин, Амир Маймуратов и Роман Костюков. В женских соревнованиях выступили Асель Марленова, Тамара Улжабаева, Маргарита Агамбаева.

Добавим, что в обоих случаях первое и второе места заняли команды из Индонезии.