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Казахстан завоевал четыре медали в первый день молодежного чемпионата Азии по дзюдо
21 Июля 2022 16:31

Казахстан завоевал четыре медали в первый день молодежного чемпионата Азии по дзюдо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Таиланд в эти дни принимает молодежный чемпионат Азии по дзюдо. В первый день казахстанская команда отметилась четырьмя медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В категории до 60 кг Нурканат Серикбаев завоевал «золото». Мерей Мархамбетов завершил соревнования на втором месте.

В весе до 66 кг Нурсултан Зайзагалиев поднялся на вторую ступень пьедестала. Жанарыс Рахметкали стал обладателем «бронзы».


Фото: olympic.kz


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