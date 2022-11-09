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    23:34, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал четыре медали в первый день чемпионата мира по парадзюдо

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился первый соревновательный день чемпионата мира по парадзюдо. По итогам первого дня команда сборной Казахстана завоевала 4 медали: 2 «золота» и 2 «бронзы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    В финале в категории J2-48кг казахстанка Акмарал Науатбек одержала чистую победу «иппоном» над представительницей Франции Ауриерес Мартинет Сандрин. Вторую золотую медаль стране принес Ергали Шамей в весе 73 кг, одержав победу над спортсменом из Германии Сасс Леннарт со счетом 1:0.

    Бронзовые медали чемпионата завоевали казахстанцы Даяна Федосова (-57 кг) и Олжас Оразалыулы (-73 кг).

    Чемпионат мира по парадзюдо среди спортсменов с нарушением зрения проходит с 8-11 ноября в Баку. В соревнованиях принимают участие 270 дзюдоистов из 41 страны мира. На чемпионате Казахстан представляют 18 спортсменов.

    Теги:
    Дзюдо Спорт Боевые искусства Главная
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