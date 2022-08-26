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Казахстан завоевал четыре медали на юниорском чемпионате Азии по таэквондо
26 Августа 2022 21:09

Казахстан завоевал четыре медали на юниорском чемпионате Азии по таэквондо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Таэквондисты из Казахстана завоевали четыре медали на юниорском чемпионате Азии во вьетнамском Хошимине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации таэквондо Казахстана.

«Сегодня стартовал чемпионат Азии по таэквондо среди юниоров. Четыре бронзовые медали завоевали подопечные Нурболата Жанбирова в первый день турнира. Обладателями медалей стали: Айдана Сундетбай (46 килограммов), Тамирлан Тлеулес (51 килограммов), Батырхан Тлеугали (68 килограммов) и Нурасыл Куандык (78 килограммов). Соревнования во вьетнамском Хошимине продлятся два дня», — сообщили в федерации.



Фото: instagram.com/kz_taekwondo_federation



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