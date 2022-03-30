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    19:07, 29 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал четыре медали на чемпионате Азии по велоспорту на шоссе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В завершающий день чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в Таджикистане казахстанские велосипедистки пополнили копилку команды четырьмя медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Оlympic.kz.

    На старт групповой гонки вышли женщины-элита и женщины-андеры.

    В элите отметились Махаббат Умутжанова и Анжела Соловьева, заняв второе и третье места соответственно. Лидером гонки стала вьетнамская спортсменка Ти Нгуен.

    В категории андеры гонку выиграла Акпеил Осим, став чемпионкой Азии. Светлана Пащенко удостоилась серебряной медали. Замкнула тройку лидеров узбекская велосипедистка Янина Кускова.


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