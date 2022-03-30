Казахстан завоевал четыре медали на чемпионате Азии по велоспорту на шоссе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В завершающий день чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в Таджикистане казахстанские велосипедистки пополнили копилку команды четырьмя медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Оlympic.kz.

На старт групповой гонки вышли женщины-элита и женщины-андеры.

В элите отметились Махаббат Умутжанова и Анжела Соловьева, заняв второе и третье места соответственно. Лидером гонки стала вьетнамская спортсменка Ти Нгуен.

В категории андеры гонку выиграла Акпеил Осим, став чемпионкой Азии. Светлана Пащенко удостоилась серебряной медали. Замкнула тройку лидеров узбекская велосипедистка Янина Кускова.