19:07, 29 Март 2022 | GMT +6
Казахстан завоевал четыре медали на чемпионате Азии по велоспорту на шоссе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В завершающий день чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в Таджикистане казахстанские велосипедистки пополнили копилку команды четырьмя медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Оlympic.kz.
На старт групповой гонки вышли женщины-элита и женщины-андеры.
В элите отметились Махаббат Умутжанова и Анжела Соловьева, заняв второе и третье места соответственно. Лидером гонки стала вьетнамская спортсменка Ти Нгуен.
В категории андеры гонку выиграла Акпеил Осим, став чемпионкой Азии. Светлана Пащенко удостоилась серебряной медали. Замкнула тройку лидеров узбекская велосипедистка Янина Кускова.