Казахстан завоевал четвертое «золото» «малого чемпионата мира» по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай выступил в финале международного турнира «Странджа» в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В решающем поединке за «золото» в весовой категории до 86 килограммов Тогамбай сразился с украинцем Сергеем Горсковым. Бой закончился победой Тогамбая единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Сагындык Тогамбай закончил выступление на турнире с золотой медалью — это четвертое «золото» Казахстана на турнире. Ранее чемпионами у женщин стали Назым Кызайбай (50 кг) и Валентина Хальзова (70 кг), у мужчин — Махмуд Сабырхан (54 кг). Добавим, что Сагындык Тогамбай является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи.



