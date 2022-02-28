+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан завоевал четвертое «золото» «малого чемпионата мира» по боксу

28 Февраля 2022 01:06
Поделиться:
Казахстан завоевал четвертое «золото» «малого чемпионата мира» по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай выступил в финале международного турнира «Странджа» в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Чемпионка мира из Казахстана выиграла третье «золото» на «малом ЧМ» по боксу
Дулат Бекбауов стал серебряным призером «малого ЧМ» по боксу Махмуд Сабырхан принес сборной Казахстана второе «золото» турнира «Странджа» При поддержке близких можно совмещать работу спасателя и спорт – Александр Комаров

В решающем поединке за «золото» в весовой категории до 86 килограммов Тогамбай сразился с украинцем Сергеем Горсковым. Бой закончился победой Тогамбая единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Сагындык Тогамбай закончил выступление на турнире с золотой медалью — это четвертое «золото» Казахстана на турнире. Ранее чемпионами у женщин стали Назым Кызайбай (50 кг) и Валентина Хальзова (70 кг), у мужчин — Махмуд Сабырхан (54 кг). Добавим, что Сагындык Тогамбай является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи.



Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Чемпионка мира из Казахстана выиграла третье «золото» на «малом ЧМ» по боксу
Дулат Бекбауов стал серебряным призером «малого ЧМ» по боксу
Махмуд Сабырхан принес сборной Казахстана второе «золото» турнира «Странджа»
При поддержке близких можно совмещать работу спасателя и спорт – Александр Комаров
Популярное
1 Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
2 Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
3 Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
4 Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
5 Каков размер госпособия для многодетных семей в Казахстане в 2022 году
6 Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
Читайте также
О ситуации по возвращению казахстанцев из Украины рассказали в МИД РК
При поддержке близких можно совмещать работу спасателя и спорт – Александр Комаров
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
Каков размер госпособия для многодетных семей в Казахстане в 2022 году
Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив