6 Мая 2022 14:25

Казахстан завоевал бронзу в командных соревнованиях на Сурдлимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены завоевали две бронзовые медали в командных турнирах по дзюдо на Сурдлимпиаде, передает МИА «Казинформ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК.

Бронзовые награды в командном турнире по дзюдо среди мужчин выиграли Альдибек Нурмухаммед и Шаяхмет Канапиянов в весе 73 кг, Асхат Адамбаев и Айдос Тугелбаев в весе 90 кг, Ермек Жанибекович и Сабыржан Хапизов в весе +90 кг.

Также в командном турнире по дзюдо среди женщин честь страны защищали Фериде Кара оглы и Дина Иржанова в весе 57 кг, Эвелина Егембердиева и Ляззат Бахтиярова в весе 70 кг, Асель Максутова и Анна Краморова в весе +70 кг. Команда девушек нашей страны завоевала бронзовую медаль, обыграв команду Турции.

24-е Сурдлимпийские игры проходят в городе Кашиас-де-сул в Бразилии. В играх принимают участие более 4000 спортсменов из 100 стран мира.

Ранее казахстанские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на Сурдлимпиаде.



