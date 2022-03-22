РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:40, 21 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал «бронзу» Кубка мира по художественной гимнастике

    None
    None
    АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась третьим местом на этапе Кубка мира в Греции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Наши спортсменки завоевали «бронзу» в групповых упражнениях с обручем (пять обручей). Первое место осталось за Израилем, а второе в активе польской команды.

    В этом виде программы Казахстан был представлен Айданой Шаяхметовой, Айсулу Мурзагалиевой, Сагиной Мураткызы, Ренатой Жолдиновой, Аружан Касеновой.


    Теги:
    Спорт Гимнастика
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!