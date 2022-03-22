18:40, 21 Март 2022 | GMT +6
Казахстан завоевал «бронзу» Кубка мира по художественной гимнастике
АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась третьим местом на этапе Кубка мира в Греции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Наши спортсменки завоевали «бронзу» в групповых упражнениях с обручем (пять обручей). Первое место осталось за Израилем, а второе в активе польской команды.
В этом виде программы Казахстан был представлен Айданой Шаяхметовой, Айсулу Мурзагалиевой, Сагиной Мураткызы, Ренатой Жолдиновой, Аружан Касеновой.