Казахстан завоевал 51 медаль на чемпионате мира по кикбоксингу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился чемпионат мира среди юношей и молодежи по кикбоксингу, который проходил в городе Лидо-ди-Езоло (Италия) с 30 сентября по 9 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данном чемпионате сборная команда Казахстана в общем зачете завоевала девять золотых, 19 серебреных и 23 бронзовых медалей. Из них юношеский состав - четыре «золота», четыре «серебра» и 10 бронзовых медалей, молодежный состав - пять «золота», 15 «серебра» и 13 «бронзы».

Спортсмены сборной Казахстана выступали в трех разделах, таких как фулл-контакт, лоу-кик и К1. На данном чемпионате принимали участие 735 спортсменов из 63 стран мира.





Фото: sports.kz











