Казахстан завоевал 49 из 51 возможной медали на ЧА по боксу среди юношей и молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры выиграли практически все разыгрываемые медали на прошедшем в Дубае (ОАЭ) чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Из 51 комплекта наград казахстанцы завоевали 49 медалей: 19 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых. Без медалей турнир закончили лишь два казахстанских боксера: Кенже Муратулы (2003-2004 г.р., 52 кг) и Жасулан Аболда (2005-2006 г.р., 63 кг).

Юниорская сборная Казахстана выиграла 25 медалей (8 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых). Молодежная сборная Казахстана завоевала 24 медали (11 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых).