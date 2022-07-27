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Казахстан завоевал 47 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
27 Июля 2022 13:16

Казахстан завоевал 47 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте завершился чемпионат Азии среди юношей до 17 лет и юниоров до 20 лет. Казахстан на данных стартах представляла команда из 22 спортсменов – 13 парней и девять девушек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.

По итогам соревнований казахстанцы завоевали 47 медалей, из которых 10 золотых, 23 серебряных и 14 бронзовых.

В медальном зачете среди юношей и девушек до 17 лет сборная Казахстана заняла третье место. В отдельном рейтинге среди юношей – первое место, среди девушек – восьмое.

В категории среди юниоров и юниорок до 20 лет команда Казахстана стала одиннадцатой на азиатском континенте, тогда как наши юниоры заняли девятое место, а юниорки – восьмое.

«В первую очередь хочу поздравить всю команду и тренерский штаб с отличными результатами! Каждый спортсмен выложился на сто процентов, показал характер. Отдельно хочу отметить Емберди Едыге, который подтвердил свой статус рекордсмена, Никиту Абдрахманова и Алишера Байбурова – они стали лидерами в своих категориях среди юношей, а также заняли вторые места среди юниоров, и чемпиона Азии среди юношей до 17 лет – Дениса Полубояринова», - заявил старший тренер ЦОПа Жанибек Кишкенбаев.


Фото: wfrk.kz

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