Казахстан завоевал 25-ю медаль Азиады

Сборная Казахстана по трековым велогонкам выступила в финальном заезде на Азиатских Играх, которые проходят в китайском Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале казахстанские спортсмены завоевали бронзовую медаль, уступив сборным Японии и Южной Кореи. В составе казахстанской команды выступили Артем Захаров и Рамис Динмухаметов. Всего спортсмены проехали 200 кругов, общее расстояние составило 50 километров.

Отметим, что эта бронзовая награда стала уже 18-й для казахстанской делегации и 25-й по общему количеству. В общекомандном медальном зачете казахстанцы на данный момент располагаются на 11-й позиции.