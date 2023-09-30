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    18:40, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан завоевал 25-ю медаль Азиады

    Казахстан завоевал 25-ю медаль Азиады
    Фото: Sports.kz.

    Сборная Казахстана по трековым велогонкам выступила в финальном заезде на Азиатских Играх, которые проходят в китайском Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале казахстанские спортсмены завоевали бронзовую медаль, уступив сборным Японии и Южной Кореи. В составе казахстанской команды выступили Артем Захаров и Рамис Динмухаметов. Всего спортсмены проехали 200 кругов, общее расстояние составило 50 километров.

    Отметим, что эта бронзовая награда стала уже 18-й для казахстанской делегации и 25-й по общему количеству. В общекомандном медальном зачете казахстанцы на данный момент располагаются на 11-й позиции.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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