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Казахстан завоевал 18 медалей на чемпионате Западной Азии по шахматам в Кыргызстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Июля 2023, 12:52
Казахстан завоевал 18 медалей на чемпионате Западной Азии по шахматам в Кыргызстане Фото: kazchess.kz

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - На побережье Иссык-Куля проходит Чемпионат Западной Азии по шахматам среди юношей и девушек в категориях 6-18 лет. Уже известны результаты по рапиду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Казахстанские участники показали свое мастерство. В результате во всех категориях было взято 7 золотых медалей, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Всего в копилке Казахстана 18 медалей в 14 категориях.

В общекомандном зачете Казахстан занял безоговорочное первое место.

В соревнованиях принимают участие более 280 игроков из Бангладеш, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Омана, Шри-Ланки, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и игроки под флагом Международной шахматной федерации.

Результаты молодежного чемпионата Западной Азии

Иссык-Куль, Кыргызстан.

«Золото»:

U16 Асылов Мирас

U14 Даулет Алихан

U8 Миржанов Арлан

U6 Сайран Динмухаммед

G16 Калдарова Аяулым

G8 Аблай Сабина

G6 Каипова Айару

«Серебро»:

U8 Назарбек Алихан

G 18 Попандопуло Кристина

G14 Калиахмет Елназ

«Бронза»:

U14 Болат Инаят

U10 Ержаулы Ернур

U6 Мажитов Мади

G16 Заманбек Мерейлим

G14 Оразалина Нурсула

G10 Жумамбаева Алия

G8 Абибулла Инжу

G6 Дюсенова Камила


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