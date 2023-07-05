Казахстан завоевал 18 медалей на чемпионате Западной Азии по шахматам в Кыргызстане

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - На побережье Иссык-Куля проходит Чемпионат Западной Азии по шахматам среди юношей и девушек в категориях 6-18 лет. Уже известны результаты по рапиду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.
Казахстанские участники показали свое мастерство. В результате во всех категориях было взято 7 золотых медалей, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Всего в копилке Казахстана 18 медалей в 14 категориях.
В общекомандном зачете Казахстан занял безоговорочное первое место.
В соревнованиях принимают участие более 280 игроков из Бангладеш, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Омана, Шри-Ланки, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и игроки под флагом Международной шахматной федерации.
Результаты молодежного чемпионата Западной Азии
Иссык-Куль, Кыргызстан.
«Золото»:
U16 Асылов Мирас
U14 Даулет Алихан
U8 Миржанов Арлан
U6 Сайран Динмухаммед
G16 Калдарова Аяулым
G8 Аблай Сабина
G6 Каипова Айару
«Серебро»:
U8 Назарбек Алихан
G 18 Попандопуло Кристина
G14 Калиахмет Елназ
«Бронза»:
U14 Болат Инаят
U10 Ержаулы Ернур
U6 Мажитов Мади
G16 Заманбек Мерейлим
G14 Оразалина Нурсула
G10 Жумамбаева Алия
G8 Абибулла Инжу
G6 Дюсенова Камила