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    23:01, 02 Апрель 2023 | GMT +6

    Казахстан завоевал 11 медалей на международном юношеском турнире по боксу в Баку

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Баку завершился международный юношеский турнир по боксу, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала 11 медалей: три золотых, три серебряных и пять бронзовых.

    Чемпионами турнира в своих весовых категориях стали Ержан Истелеуов (52 кг), Тагир Сатаев (63 кг), Жасулан Бердалы (70 кг).

    Серебряные медали завоевали Игорь Соловьев (63 кг), Бекарыс Нурмухан (66 кг), Бексултан Кайратулы (свыше 80 кг).

    Обладатели бронзовых наград — Рамазан Орынбасар (50 кг), Аскар Куаныш (63 кг), Мухит Нуркабил (57 кг), Бакытжан Айтмуханов (75 кг), Аният Тилеужан (80 кг).

    Фото: sports.kz


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