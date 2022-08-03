3 Августа 2022 14:00

Казахстан завоевал 11 медалей на чемпионате Азии по стендовой стрельбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала 11 медалей на проходящем в Алматы чемпионате Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Все они завоеваны в дисциплине «трап».

В личном зачете Сарсенкуль Рысбекова стала третьей. В соревнованиях среди юниоров Максим Бедарев поднялся на вторую ступень пьедестала. Анита Нурланова выиграла «золото». Наргиза Сарманова стала второй, а Анастасия Прилепина - третьей.

В командном зачете среди юниоров наши спортсменки стали чемпионками. В смешанном упражнении «трап/микс» Мария Дмитриенко и Викторя Хасянов отметились «серебром». У юниоров в этом виде программы Анастасия Прилепина и Богдан Конченко стали первыми, а дуэт Мария Мартинкевич/Никита Моисеев завоевали «серебро».

У женщин в командном зачете сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль. Юниоры в свою очередь стали первыми.

В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов мира из 16 стран. Чемпионат продлится до 8 августа.





Фото: olympic.kz