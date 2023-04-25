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    20:44, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Казахстан завершил выступление на женском ЧМ по хоккею

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    Фото: olympic.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче чемпионата мира в группе В первого дивизиона женская команда Казахстана встречалась с хозяйкой турнира Южной Кореей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В первом периоде соперницы открыли счет, спустя пять минут Ларисе Свиридовой удалось сравнять.

    Во втором отрезке игры счет оставался равным, но ближе к концу третьего периода кореянки вышли вперед. Этого оказалось достаточно для победы в матче.

    Таким образом, после пяти матчей чемпионата мира подопечные Виктории Сазоновой не набрали ни одного очка и в следующем году сыграют дивизионом ниже – IIA.


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