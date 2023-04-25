Казахстан завершил выступление на женском ЧМ по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче чемпионата мира в группе В первого дивизиона женская команда Казахстана встречалась с хозяйкой турнира Южной Кореей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В первом периоде соперницы открыли счет, спустя пять минут Ларисе Свиридовой удалось сравнять.

Во втором отрезке игры счет оставался равным, но ближе к концу третьего периода кореянки вышли вперед. Этого оказалось достаточно для победы в матче.

Таким образом, после пяти матчей чемпионата мира подопечные Виктории Сазоновой не набрали ни одного очка и в следующем году сыграют дивизионом ниже – IIA.