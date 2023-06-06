Казахстан завершил выступление на ЧМ по таеквондо без наград

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Баку (Азербайджан) завершился чемпионат мира по таеквондо. Команда Казахстана не смогла завоевать медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Бронзовую награду гарантировал выход в полуфинал. Однако до этого раунда никому из казахстанских спортсменов дойти не удалось.

В последний раз казахстанские таеквондисты поднимались на пьедестал ЧМ в 2019 году. Тогда «бронзой» отметился Кайрат Сарымсаков.