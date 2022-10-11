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    23:23, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан завершил пятый день ЧМ по дзюдо без медалей

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Ташкент сегодня, 10 октября, принимал пятый день чемпионата мира по дзюдо. Казахстан завершил его без медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В рамках соревновательного дня будут разыграны медали в категориях до 90 кг у мужчин и до 70 кг у женщин.

    Наши спортсмены проиграли в первых схватках. Дидар Хамза уступил Давиду Кламмерту (Чехия), а Анастасия Маякова бразильянке Марии Портело.

    Фото: Olympic.kz.

    Теги:
    Дзюдо Спорт
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