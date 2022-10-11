Казахстан завершил пятый день ЧМ по дзюдо без медалей

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Ташкент сегодня, 10 октября, принимал пятый день чемпионата мира по дзюдо. Казахстан завершил его без медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В рамках соревновательного дня будут разыграны медали в категориях до 90 кг у мужчин и до 70 кг у женщин.

Наши спортсмены проиграли в первых схватках. Дидар Хамза уступил Давиду Кламмерту (Чехия), а Анастасия Маякова бразильянке Марии Портело.

Фото: Olympic.kz.